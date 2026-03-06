Zelensky | gli Stati Uniti chiedono supporto all’Ucraina contro i droni iraniani

Il presidente ucraino ha annunciato che gli Stati Uniti hanno chiesto a Kiev di fornire supporto nel contrastare i droni iraniani Shahed impiegati nella regione del Medio Oriente. La richiesta riguarda un aiuto specifico da parte delle forze ucraine, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità dell’assistenza. La comunicazione è stata diffusa pubblicamente senza indicazioni su eventuali risposte o azioni immediate.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che gli Stati Uniti hanno chiesto a Kiev un supporto specifico per contrastare i droni iraniani Shahed nella regione del Medio Oriente. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sul social X, in cui il leader ucraino ha spiegato di aver già dato indicazioni per fornire mezzi e personale specializzato. Nel suo intervento Zelensky ha chiarito che saranno inviati esperti ucraini capaci di contribuire alla protezione contro questo tipo di attacchi, sottolineando il principio di collaborazione con i partner internazionali. Secondo il presidente, l’Ucraina è pronta ad aiutare quei Paesi che sostengono la sicurezza e la difesa del popolo ucraino, rafforzando così la cooperazione militare tra alleati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

