Allarme tumore al seno | oltre 3,5 milioni di donne colpite ogni anno entro il 2050 Sei abitudini per prevenirlo

Ogni anno, più di 3,5 milioni di donne ricevono una diagnosi di tumore al seno, e questa cifra potrebbe aumentare del 33 per cento entro il 2050. Le stime indicano che, se le tendenze attuali proseguiranno, il numero di casi si avvicinerà a questa soglia record. Sono state identificate alcune abitudini che potrebbero contribuire alla prevenzione di questa patologia.

Entro il 2050, le diagnosi di tumore al seno potrebbero superare la quota record di 3,5 milioni all’anno, segnando un aumento del 33 per cento rispetto ai numeri attuali. Ancora più preoccupante è la previsione sui decessi, destinati a crescere del 44 per cento, sfiorando un milione e mezzo di. 🔗 Leggi su Today.it

Nelle Marche oltre 11mila casi di tumore ogni anno, il consiglio: "Ogni paziente si sottoponga a 5 vaccinazioni"Alla Clinica Oncologica di Ancona arriva la campagna contro l'esitazione vaccinale - Raccomandate antipneumococcica, antinfluenzale, anti-zoster,...

Un incontro per insegnare alle donne come riconoscere il tumore al senoUna speciale mattinata di prevenzione dedicata a mamme, nonne, zie, amiche e anche educatrici.

Tutti gli aggiornamenti su Allarme tumore

Temi più discussi: L’Italia grassa e diseguale: al Sud più malati, meno cure; In classe più coltelli e controlli antidroga, l’allarme della Locale; Un cancro al seno spegne il sorriso di Patrizia: è morta a 44 anni.

Tumore al seno, nel mondo oltre 1 milione di casi in più entro il 2050 e +44% di morti: ecco i 6 fattori di rischioLa sua diffusione seguirà tendenze opposte nei Paesi ad alto reddito e in quelli poveri: da una parte l'incidenza rimarrà stabile e la mortalità continuerà a calare, dall'altra cresceranno sia inciden ... ilsole24ore.com

Tumore al seno, il chirurgo Dessena nominato ambasciatore in rosaIl chirurgo Massimo Dessena, direttore della Senologia chirurgica del Policlinico Duilio Casula, è stato nominato Ambasciatore in rosa di Komen Italia per il suo ruolo come protagonista nella diffus ... rainews.it

Lattine e barattoli fuorilegge ancora tra gli scaffali dei supermercati. L’allarme di Bassetti. Cos’è il bisfenolo A e perché è vietato https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/bisfenolo-a-rischi-tumore-infertilita-lattine/ - facebook.com facebook

Tumori precoci, è allarme tra gli «under 50»: il piano del Gemelli tra ricerca, assistenza e innovazione ilsole24ore.com/art/tumori-pre… x.com