Assicurazione più cara nel 2026 la mazzata per mezzo milione di automobilisti Lo studio | perché l’Rc auto per le donne costerà di più

Nel 2026, molte famiglie italiane si troveranno ad affrontare aumenti significativi nelle spese per l’assicurazione auto. Uno studio evidenzia che, tra le varie motivazioni, le donne potrebbero registrare un incremento dei costi dell’RC auto. Questa situazione si aggiunge ai già crescenti rincari autostradali, creando un quadro di maggiori oneri per circa mezzo milione di automobilisti nel prossimo anno.

Il 2026 si apre con cattive notizie per chi guida in Italia. Non bastano i rincari autostradali: anche le assicurazioni preparano stangate. Secondo l’osservatorio di Facile.it, oltre 500.000 automobilisti che nel 2025 hanno dichiarato un sinistro con colpa vedranno peggiorare la propria classe di merito quest’anno, con conseguente aumento del costo della RC auto. Il premio medio calcolato in Italia si attesta a 629,24 euro, con un incremento dell’1,51% rispetto a sei mesi fa (quando era pari a 619,90 euro), ma in calo del 2,27% rispetto a dicembre 2024 quando aveva toccato i 643,86 euro. Le donne le più penalizzate: sinistri in aumento. 🔗 Leggi su Open.online

