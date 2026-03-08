Domani prende il via la 61ª Tirreno-Adriatico, una delle tappe più importanti del ciclismo su strada. La gara inizia con una cronometro a Lido di Camaiore e tra i partecipanti spicca Isaac del Toro, considerato il grande favorito. La startlist comprende diversi ciclisti professionisti pronti a sfidarsi lungo le strade del percorso che attraversa le regioni centrali d’Italia.

Scatta domani con l’ormai consueta cronometro d’apertura a Lido di Camaiore, l’edizione numero 61 della Corsa dei due Mari, la Tirreno-Adriatico. Tutti contro Isaac del Toro che è il grande favorito per la classifica generale. Debutto stagionale per Primoz Roglic, mentre in casa Italia da seguire assolutamente Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist che è ancora in aggiornamento. Decathlon CMA CGM Team PEDERSEN Rasmus Søjberg NAESEN Oliver GAUTHERAT Pierre LAPEIRA Paul MÜHLBERGER Gregor GUDMESTAD Tord ANDRESEN Tobias Lund UAE Team Emirates – XRG GIAIMI Luca VERMAERKE Kevin NOVAK Domen COSNEFROY... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2026, chi parteciperà? La startlist: Isaac del Toro grande favorito

"Aspettando la Tirreno Adriatico", a Cortona le emozioni del grande ciclismoSaranno i Giardini del Parterre a ospitare l’iniziativa «Aspettando la Tirreno Adriatico», un incontro pubblico promosso dall’amministrazione...

Presentazione al Borsalino. La grande partenza della Tirreno-AdriaticoIl compleanno versiliese dei dieci anni della "Corsa dei due mari" si festeggia a Camaiore.

Una selezione di notizie su Tirreno Adriatico 2026 chi parteciperà....

Temi più discussi: Teramo, sicurezza e viabilità per la gara ciclistica Tirreno–Adriatico 2026; Tirreno-Adriatico 2026: date, percorso e dove vedere la Corsa dei Due Mari; Torna la Tirreno Adriatico, tanti eventi collegati alla corsa ciclistica; Startlist Tirreno-Adriatico 2026, scopri l’elenco provvisorio dei partecipanti.

Tirreno-Adriatico 2026: Magliano de’ Marsi e Tagliacozzo protagonisteLa Marsica entra nel circuito del grande ciclismo internazionale con due giornate consecutive protagoniste della Tirreno-Adriatico 2026 ... laquilablog.it

Tirreno-Adriatico, da 60 anni il traguardo è San Benedetto: la città simbolo della Corsa dei Due MariDal 1967 la città marchigiana ospita l’arrivo finale della gara ciclistica che collega Tirreno e Adriatico. Il 15 marzo 2026 la tappa conclusiva partirà da Civitanova Marche ... lanuovariviera.it

La Tirreno-Adriatico 2026, la celebre “Corsa dei Due Mari”, è pronta a regalare una settimana di spettacolo tra Tirreno e Adriatico, confermandosi uno degli appuntamenti chiave del calendario WorldTour in avvicinamento alle grandi classiche primaverili. L’ facebook

GC battle! Isaac del Toro Primož Roglic Tirreno-Adriatico, March 9–15, 2026 Duello per la Generale! Isaac del Toro Primož Roglic Tirreno-Adriatico, 9–15 marzo 2026 #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com