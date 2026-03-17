Milano tir investe e uccide un -pedone | il luogo dell' incidente

A Milano, un tir ha investito e ucciso un pedone intorno alle 14 in piazza Ovidio, all’incrocio di via Mecenate. L’incidente si è verificato in una zona trafficata della città, causando l’interruzione del traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo il pedone non è stato possibile salvarlo. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un tir ha investito e ucciso un pedone a Milano in piazza Ovidio, all’incrocio di via Mecenate. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.22. Secondo una prima ricostruzione il pedone stava attraversando la strada quando è stato investito dal mezzo pesante. La vittima non è stata ancora identificata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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