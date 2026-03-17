Incidente mortale a Milano | tir investe un pedone

Nel primo pomeriggio di oggi, a Milano, un tir ha investito e ucciso un pedone nel quartiere Forlanini. L’incidente è avvenuto in strada e ha causato la morte immediata della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rilievo.

Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì, a Milano nel cuore del quartiere Forlanini.. Grande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di. Il complice lo ha lasciato a piedi, il rapinatore ha tentato di proseguire la fuga. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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