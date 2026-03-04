Autobus investe e uccide pedone | indagato il conducente

La Procura di Bari ha aperto un'indagine dopo l'incidente avvenuto lo scorso 27 febbraio in piazza Moro, davanti alla stazione centrale, dove un autobus dell'Amtab ha investito e ucciso un pedone di 67 anni. Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati e si attende l'esito dell'autopsia disposta sul corpo della vittima.

La Procura di Bari ha disposto l'autopsia sul corpo di Nicola Colaianni, il 67enne travolto da un autobus dell'Amtab lo scorso 27 febbraio in piazza Moro, davanti alla stazione centrale di Bari, morto poco dopo in ospedale. Nell'inchiesta è indagato un 65enne di Triggiano, conducente del bus della società che a Bari si occupa di trasporto pubblico. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima stava passeggiando quando è stata investita dall'autobus durante una manovra di retromarcia. Per chiarire le cause del decesso e ricostruirne la dinamica, il pm Baldo Pisani, che coordina le indagini della Polizia locale, ha disposto l'esame autoptico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

