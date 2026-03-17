Milano-Sanremo 2026 la UAE Team Emirates-XRG al servizio di Pogacar | Voglio vincere

Il 17 marzo 2026 a Roma, la UAE Team Emirates-XRG ha annunciato di sostenere Tadej Pogacar nel tentativo di vincere alla Milano-Sanremo 2026. Pogacar e Mathieu Van Der Poel sono i principali favoriti della corsa, mentre la squadra ha confermato il proprio supporto per l’atleta sloveno. La competizione si avvicina e le squadre si preparano a dare il massimo per conquistare il successo.

Roma, 17 marzo 2026 - Tutti contro Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel, i due uomini che a partire dal Giro delle Fiandre 2024 hanno monopolizzato i successi delle Classiche Monumento: se l'olandese è il campione in carica, lo sloveno alla Milano-Sanremo 2026 proverà a rompere un digiuno che gli consentirebbe di aggiungere al suo palmares una corsa finora mai vinta, praticamente l'obiettivo conclamato per i prossimi anni. Le dichiarazioni di Pogacar e la sua UAE Team Emirates-XRG per la Milano-Sanremo 2026. Il ciclismo è uno sport singolo ma anche di squadra e, nel caso in esame, lo dimostra una UAE Team Emirates-XRG che sabato 21 marzo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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