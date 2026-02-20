La UAE Team Emirates-XRG ha proposto di usare una moto per tutelare gli allenamenti di Pogacar, riducendo i rischi di incidenti e migliorando la sicurezza del team. La strategia mira a creare un ambiente più controllato durante le sessioni di preparazione, soprattutto in zone trafficate. Questa idea ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che si chiedono se possa diventare una pratica comune nel ciclismo professionistico. La proposta sarà testata nelle prossime settimane.

Roma, 20 febbraio 2026 - Accostare ciclismo e moto è spesso ragione di polemiche legate alle scie e ai presunti vantaggi che ne derivano: esiste però anche un'altra ipotesi, sollevata dalla UAE Team Emirates-XRG, di utilizzare il mezzo a due ruote per proteggere i propri corridori durante gli allenamenti. A maggior ragione se rispondono al nome di Tadej Pogacar. La scelta per tutelare il campione sloveno. Lo sloveno, si sa, è ormai una superstar del ciclismo e non solo, e in questi casi gli imprevisti, come qualche fan troppo invadente, per non dire molesto, sono dietro l'angolo: vale per il campione iridato ed europeo, importunato al termine di una sessione di allenamento nei pressi di Valencia da un ammiratore decisamente impaziente, ma vale anche per l'acerrimo rivale Jonas Vingegaard, che se l'è vista anche peggio quando a Malaga un cicloamatore aveva ingaggiato con lui una vera e propria 'tirata' in discesa, chiusa con la caduta del danese (costretto poi anche per questo motivo a rinunciare all' UAE Tour 2026 attualmente in corso).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una moto per proteggere gli allenamenti di Pogacar: l'idea della UAE Team Emirates-XRG

Leggi anche: UAE Team Emirates-XRG, Tim Wellens: “Il ritmo di Poga?ar in allenamento è impressionante”

Leggi anche: Il programma dell'UAE Team Emirates-XRG: Pogacar e Del Toro al Tour, Almeida al Giro

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.