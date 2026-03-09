Nel mondo del ciclismo, Paul Seixas sta attirando l’attenzione con il suo secondo risultato importante. La UAE Team Emirates-XRG è al lavoro per il futuro, anche se il nome di Seixas non compare in modo diretto. La squadra si prepara a nuove sfide e si concentra sulle prossime stagioni, mettendo da parte momentaneamente le voci che circolano intorno a Pogacar.

Roma, 9 marzo 2026 - Nel ciclismo dei fenomeni prova a fare capolino Paul Seixas, con il secondo posto alla Strade Bianche 2026 a diventare un ottimo biglietto da visita per l'unico corridore che di fatto ha provato a tenere il passo di Tadej Pogacar: tutti sono pazzi del francese, anche e soprattutto proprio la UAE Team Emirates-XRG dello sloveno. L'interessamento della UAE Team Emirates-XRG per Seixas La nuova stagione del classe 2006 è partita subito a razzo, con il carniere le prime due vittorie da professionista: due di una lunga serie, verrebbe già da dire. In una Francia affamata di giovani talenti e desiderosa di tornare a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tutti pazzi per Seixas: anche la UAE Team Emirates-XRG, al lavoro per il dopo-Pogacar

