Persona investita da un treno all’alba | traffico ferroviario rallentato tra Parma e Reggio
Nella mattinata di oggi, il traffico ferroviario tra Parma e Reggio Emilia ha subito rallentamenti a seguito di un incidente ferroviario nelle prime ore del giorno. Un individuo è stato investito da un treno vicino alla stazione di Reggio Emilia, causando disagi ai servizi sulla linea Bologna–Milano. La circolazione resta rallentata mentre le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e ripristinare la normale operatività.
L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 nei pressi della stazione di Reggio Emilia. Ritardi per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. In corso gli accertamenti: dalle prime informazioni si tratterebbe di un suicidio Mattinata difficile per i pendolari e i viaggiatori sulla linea ferroviaria Bologna–Milano. A causa dell’investimento di una persona da parte di un treno, avvenuto poco prima delle 6 nei pressi della stazione di Reggio Emilia, la circolazione ferroviaria è attualmente rallentata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Dramma sui binari, persona muore investita da un treno: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO
Leggi anche: Firenze, stop all’Alta velocità per una persona investita sui binari: traffico ferroviario in tilt e ritardi fino a due ore
Tragedia sui binari: una persona muore investita dal treno - Una persona è deceduta dopo essere stata investita dal treno ad Alta velocità Frecciarossa Reggio Calabria- rainews.it
L’incidente è avvenuto nel pomeriggio. Sul posto gli operatori sanitari: ancora da chiarire la dinamica e le condizioni della persona investita - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.