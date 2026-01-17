Persona investita da un treno all’alba | traffico ferroviario rallentato tra Parma e Reggio

Nella mattinata di oggi, il traffico ferroviario tra Parma e Reggio Emilia ha subito rallentamenti a seguito di un incidente ferroviario nelle prime ore del giorno. Un individuo è stato investito da un treno vicino alla stazione di Reggio Emilia, causando disagi ai servizi sulla linea Bologna–Milano. La circolazione resta rallentata mentre le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e ripristinare la normale operatività.

