Incidente a Palestrina | pedone investito e ucciso da un automobilista

Nella mattinata di domenica a Palestrina, in provincia di Roma, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone, rimasto vittima di un investimento da parte di un automobilista. L’evento ha causato la morte dell’uomo e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le circostanze dell’incidente sono al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità locali.

Tragedia domenica mattina a Palestrina, in provincia di Roma. Un pedone è stato travolto e ucciso da un automobilista. L'incidente stradale sulla via Pedemontana. A perdere la vita un uomo di 65 anni.La dinamicaCome scrive FrosinoneToday, il dramma si è consumato intorno alle ore 06:30 di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidente a Roma: 69enne investito e ucciso da una automobilista

Nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, a Roma, un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso da un'auto in zona Mezzocammino, nel IX municipio. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via di Mezzocammino e via Filippo Raguzzini. Le autorità stanno conducendo le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

Genova, pedone investito e ucciso da un camion sulle strisce pedonali

A Genova, un uomo di 54 anni ha perso la vita questa mattina dopo essere stato investito da un camion sulle strisce pedonali in un incrocio semaforizzato tra via del Canto e via N. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, e le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per accertare le cause.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

#Palestrina #Cerimonia #SantAntonioAbate #17gennaio dalle 7:00 alle 18:00 Modifiche alla #viabilità nel centro storico https://shorturl.at/7zsF0 Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook