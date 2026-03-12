Ribera | alleanza inaspettata tra Controcorrente e 5 Stelle

A Ribera, il movimento Controcorrente e il Movimento 5 Stelle hanno annunciato un’alleanza inaspettata durante la presentazione della candidata sindaca Eunice Palminteri. L’evento ha attirato l’attenzione sulla collaborazione tra i due gruppi politici, che fino a poco tempo fa sembravano su fronti opposti. La scelta di unire le forze ha suscitato reazioni nel panorama politico locale.

La presentazione della candidata sindaca Eunice Palminteri a Ribera segna un punto di svolta nelle dinamiche politiche locali, dove il movimento Controcorrente e il Movimento 5 stelle hanno siglato un'alleanza inaspettata. Questa collaborazione non riguarda solo l'amministrazione comunale, ma preannuncia una strategia unitaria per le future elezioni regionali in Sicilia. Ismaele La Vardera ha confermato che questa intesa rappresenta una prova generale per un governo regionale coeso. L'incontro si è svolto stasera nel territorio agrigentino, con la presenza dei deputati Angelo Cambiano e Ida Carmina a sostegno del progetto. Il messaggio centrale è chiaro: la regione ha bisogno di unità per affrontare le sfide strutturali, partendo dai comuni fino alla presidenza dell'Ars.