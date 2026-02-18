Milan-Como nervi tesi e pari al Meazza | Leao risponde a Paz Allegri espulso

Il match tra Milan e Como, valido per la 24ª giornata di Serie A, si è concluso con un pareggio di 1-1. La tensione al Meazza si è fatta sentire, soprattutto dopo che Leao ha risposto a Paz con un gol importante. Nel corso della partita, anche l'allenatore Allegri è stato allontanato dal campo dopo un acceso alterco con i dirigenti avversari. La partita ha mostrato nervosismo e discussioni tra i giocatori, contribuendo a rendere il confronto più acceso del previsto. La sfida si è chiusa con un risultato che non accontenta nessuno.

Il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como si chiude con un 1-1 che lascia l'amaro in bocca a entrambe le compagini, frenandone le rispettive ambizioni di vertice. In una serata caratterizzata da un'altissima tensione agonistica, culminata con l' espulsione di Massimiliano Allegri per un acceso diverbio con la panchina lariana, il verdetto del campo riflette l'equilibrio tra la ricerca del risultato dei rossoneri e il palleggio d'autore della squadra di Cesc Fabregas. Con questo punto, il Milan non riesce a ricucire pienamente lo strappo con l'Inter, mentre il Como manca l'aggancio decisivo alla zona Champions League, confermando però una personalità da grande realtà del nostro calcio.