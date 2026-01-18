Milan-Lecce con Leao e Pulisic davanti Coppia letale contro i salentini | ecco i numeri

In vista della sfida di Serie A tra Milan e Lecce, si analizzano le performance di Rafael Leao e Christian Pulisic, due giocatori che potrebbero essere titolari in attacco. Conosciamo i numeri e le caratteristiche che rendono questa coppia offensiva un elemento importante per i rossoneri, pronti a scendere in campo questa sera per affrontare i salentini.

Archiviato il convincente successo contro il Como di Cesc Fabregas, arrivato in settimana in occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo questa sera. Alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Lecce, match valido per il turno numero 21 di campionato. Per i giallorossi di Eusebio Di Francesco, impegnati di nuovo a 'San Siro' dopo la sfida infrasettimanale con l'Inter, il match di questa sera diventa occasione per riscattare le ultime partite. I salentini arrivano alla partita col Milan con 3 sconfitte consecutive e questa sera vorranno portare a casa dei punti per non compromettere la loro classifica.

