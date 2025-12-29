Joao Cancelo escluso da Inzaghi | il portoghese è pronto a tornare in Europa a gennaio Dove può andare
Joao Cancelo, al momento escluso dalla rosa di Inzaghi, si prepara a tornare in Europa a gennaio. Il suo futuro potrebbe svilupparsi in diversi club interessati alle sue qualità. La situazione apre nuovi scenari per il difensore portoghese, che cerca una sistemazione che possa valorizzare le sue capacità e garantire continuità di prestazioni. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative e le possibili destinazioni del giocatore.
l’ex terzino della Juventus. Il futuro di João Cancelo appare ormai segnato: l’avventura all’ Al-Hilal è ai titoli di coda. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il tecnico Simone Inzaghi ha deciso di escluderlo dalla lista dei calciatori utilizzabili a partire da gennaio, sancendo di fatto la fine della sua stagione in Arabia Saudita. Il terzino portoghese, reduce da un lungo stop per un infortunio al bicipite femorale, non ha mai esordito quest’anno e non è considerato parte del progetto tecnico del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il ritorno di Joao Cancelo in Europa si avvicina: l’Al-Hilal lo esclude per la seconda da parte di campionato.
