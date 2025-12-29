Joao Cancelo escluso da Inzaghi | il portoghese è pronto a tornare in Europa a gennaio Dove può andare

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Joao Cancelo, al momento escluso dalla rosa di Inzaghi, si prepara a tornare in Europa a gennaio. Il suo futuro potrebbe svilupparsi in diversi club interessati alle sue qualità. La situazione apre nuovi scenari per il difensore portoghese, che cerca una sistemazione che possa valorizzare le sue capacità e garantire continuità di prestazioni. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative e le possibili destinazioni del giocatore.

l’ex terzino della Juventus. Il futuro di  João Cancelo  appare ormai segnato: l’avventura all’ Al-Hilal  è ai titoli di coda. Secondo il quotidiano spagnolo  Sport, il tecnico  Simone Inzaghi  ha deciso di escluderlo dalla lista dei calciatori utilizzabili a partire da gennaio, sancendo di fatto la fine della sua stagione in Arabia Saudita. Il terzino portoghese, reduce da un lungo stop per un infortunio al bicipite femorale, non ha mai esordito quest’anno e non è considerato parte del progetto tecnico del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

joao cancelo escluso da inzaghi il portoghese 232 pronto a tornare in europa a gennaio dove pu242 andare

© Juventusnews24.com - Joao Cancelo escluso da Inzaghi: il portoghese è pronto a tornare in Europa a gennaio. Dove può andare

Leggi anche: Joao Cancelo Al-Hilal: il terzino portoghese vuole più continuità e chiede di tornare in Europa, ma Inzaghi dice no alla sua cessione! La situaizone

Leggi anche: Cancelo pronto ad una nuova esperienza? L’ex Inter è in rottura con l’Al Hilal! Svelata la volontà del portoghese, ma Inzaghi prova a trattenerlo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il ritorno di Joao Cancelo in Europa si avvicina: l’Al-Hilal lo esclude per la seconda da parte di campionato.

joao cancelo escluso inzaghiInzaghi 'fa fuori' anche Cancelo: il portoghese pronto a lasciare l'Al Hilal e a tornare in Europa - Come infatti riferito dal quotidiano spagnolo Sport, l’allenatore Simone Inzaghi non. tuttomercatoweb.com

joao cancelo escluso inzaghiCancelo Al Hilal, clamoroso: Simone Inzaghi ha messo fuori rosa il terzino portoghese. Sarà cessione a gennaio - Cancelo Al Hilal | Si consuma un divorzio inaspettato nel deserto: l'avventura di Joao Cancelo in Arabia Saudita sembra ... news-sports.it

joao cancelo escluso inzaghiCancelo, furia in aereo e cellulare preso di forza ma...: l'ex Juve diventa virale - Momenti di tensione su un volo con l'ex giocatore della Juventus protagonista di un alterco che però ... tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.