Il Milan Futuro ha vinto 1-0 contro l’Oltrepo in una partita che conferma la volontà di continuare la propria rincorsa. La squadra ha dimostrato impegno e determinazione, conquistando i tre punti fondamentali. La partita si è svolta senza grandi sorprese, con il Milan Futuro che ha mantenuto il controllo del gioco e ha trovato il gol decisivo nel corso del secondo tempo.

Oltre la vittoria c’è di più. Il Milan Futuro supera di misura l’Oltrepo e lancia alcuni messaggi al campionato: sul piano tecnico, i rossoneri sembrano infatti aver trovato la quadra definitiva e, forti del secondo posto in classifica appena raggiunto, promettono di dare battaglia a tutti da qui a fine stagione. Mister Oddo può sorridere per il quarto risultato utile consecutivo, ma anche per aver mantenuto la porta inviolata e non era affatto scontato visto che l’Oltrepo schierava due dei migliori attaccanti del girone B. Meglio i padroni di casa nel primo tempo. Il Milan Futuro si schiera con il consueto 4-3-3: Dalpiaz torna tra i titolari in difesa, così come Pagliei e questa sì che è una sorpresa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, la rincorsa continua: Oltrepo battuto 1-0

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