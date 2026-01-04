La Reggina continua la rincorsa al vertice battuto anche il Castrumfavara
La Reggina prosegue con successo la sua stagione nel girone di ritorno di Serie D, ottenendo la sesta vittoria consecutiva battendo il Castrumfavara per 2-0 allo stadio “Granillo”. La squadra si conferma in corsa per le posizioni di vertice, mantenendo alta la concentrazione nel percorso verso obiettivi importanti.
La Reggina ha cominciato nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato di Serie D, battendo il Castrumfavara per 2 a 0 allo stadio “Granillo”; si tratta della sesta vittoria di fila. Avvio vivace di partita. Padroni di casa in vantaggio al 10’ grazie al rigore (fallo in area di De Min. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
