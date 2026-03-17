Youssouf Fofana, centrocampista del Milan nato nel 1999, ha dichiarato all'Équipe di non preferire il ruolo attuale, ma di essere disposto a adattarsi per la squadra. Ha spiegato che non gli piace particolarmente questa posizione, anche se si impegna a svolgere il compito assegnatogli. Fofana ha anche aggiunto di aver avuto altre preferenze in passato, ma ora si concentra sul contribuire alla squadra nel ruolo che gli viene richiesto.

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe. Per l'occasione, Fofana - che da quando indossa la maglia rossonera ha modificato il suo ruolo e il suo stile di gioco rispetto a quanto faceva in Ligue 1, con il Monaco - ha ammesso come la nuova posizione sul terreno di gioco non lo faccia propriamente impazzire (eufemismo). "Quando ti dicono che giocherai più avanti, all'inizio sei contento (ride, n.d.r.). Alla fine, ho capito che non è necessariamente quello che voglio. Lo faccio per la squadra, ovviamente. Mi piaceva essere quello che avviava le azioni, controllare tutto: la velocità del gioco della mia squadra, il ritmo, recuperare palla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fofana: “Nuovo ruolo? Non è quello che voglio, ma lo faccio per la squadra. A me piaceva …”

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