Giovanni Esposito si racconta senza fronzoli. L’attore spiega che non si riconosce nelle etichette o nei ruoli che interpreta, ma solo in ciò che sente dentro. Ha vissuto tra Napoli, la parrocchia, l’Accademia e il teatro, e dice che il suo cammino non si può ridurre a una semplice definizione. Per lui, il suo lavoro è una questione di emozioni, non di etichette.

Ci sono vite che si raccontano da sole, con l’elenco dei titoli, delle apparizioni, dei ruoli. E poi ci sono vite che chiedono di essere ascoltate più che riassunte. Quella di Giovanni Esposito appartiene alla seconda categoria. È un attore che il pubblico conosce e ama da anni. Lo si vede sullo schermo, a teatro, in ruoli comici, brillanti, intensi. Eppure, al di là del mestiere, c’è una persona che non ha mai smesso di osservare il mondo con gli occhi di chi cerca qualcosa di vero. Uno che, prima di capire cosa volesse fare, ha imparato a guardarsi intorno, ad ascoltare, a distinguere. A scegliere, quando era facile sbagliare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giovanni Esposito, l'intervista all'attore: “Non mi definisce il ruolo che faccio, ma quello che sento”

Approfondimenti su Giovanni Esposito

A Lisbona, un artista siciliano porta nelle scuole storie e leggende italiane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giovanni Esposito

Argomenti discussi: AIR3 Associazione Italiana Registi riprende il tema sull’AI con AIR3 Incontra; Che tempo che fa, Geolier ospite da Fazio domenica per parlare di Tutto è possibile: ecco tutti gli ospiti; Ospiti tv 31 gennaio e 1 febbraio: Verissimo, Domenica In, Che Tempo Che Fa, Ciao Maschio, Da noi… a Ruota Libera e Storie al Bivio; Trentini al Lido, tramonti e affetti: La vita riparte da dove è iniziata.

Giovanni Esposito, presidente Studentesca Milardi: «Arrivai a Rieti per caso e ci vivo da quarant’anni. Qui tante le opportunità»RIETI - A Rieti c’è arrivato 40 anni fa da Castellammare di Stabia. Così, quasi per caso, per una storia che all’alba del 1984 era tutta da scrivere. Tra l’atletica e l’impegno con la Forestale, le ... ilmessaggero.it

Federico II di Napoli, intervista a Giovanni Esposito: «Didattica e tecnologia, così formiamo i giovani»«C’è stato senza dubbio un miglioramento nell’offerta, dall’assistenza alle tecnologie, oggi lavoriamo con i robot, anche se - va detto - i nostri standard sono sempre stati alti. In ogni caso ... ilmattino.it

- Tanti auguri di buon compleanno alla bella e bravissima attrice Susy Del Giudice, nata a Napoli il 9 febbraio 1969. - Oggi, la dolce compagna del simpaticissimo Giovanni Esposito, spegne 57 meravigliose candeline Auguri Foto dal web facebook