Al Milan, la situazione di un calciatore ha attirato l'attenzione: egli ha dichiarato di aver cambiato ruolo, ma di non sentirsi soddisfatto e di essere preoccupato di non riuscire a qualificarsi per il Mondiale. In un’intervista ha affermato di ritenersi meno efficace rispetto alle sue statistiche e di temere di non essere considerato per il torneo internazionale. La questione ha generato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

“Non credo di essere sufficientemente forte, le statistiche dicono che potrei essere più efficace. E se guardo al Mondiale, non credo che mi si prenda in considerazione per questo ruolo”. Ora il Milan deve fare i conti anche con le parole di Youssouf Fofana in un’intervista all’Equipe. Mentre Allegri e il club rossonero sono alle prese con i mal di pancia di Rafa Leao dopo la sconfitta con la Lazio che ha allontanato il sogno scudetto, scoppia anche il caso del centrocampista francese. Dopo una stagione di corsa e abnegazione, all’improvviso Fofana manifesta tutta la sua insofferenza per il ruolo da mezzala che gli ha ritagliato Max Allegri.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho cambiato ruolo, ma non è ciò che voglio. E così rischio di non andare al Mondiale”: al Milan scoppia anche il caso Fofana

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