Leao verso il rinnovo E Pulisic? Milan non fare scherzi S’insinua un sospetto …

Il Milan ha iniziato le trattative per il rinnovo del contratto di Rafael Leao, che scadrà il 30 giugno 2028. Nel frattempo, si parla anche di un possibile accordo con Pulisic. La società rossonera sembra interessata a mantenere entrambi i giocatori, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sui tempi o le cifre. La situazione attuale riguarda esclusivamente le trattative in corso.

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha rivelato come siano in corso i contatti tra il Milan e Rafael Leão per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese. Attualmente, il numero 10 rossonero percepisce 7 milioni di euro, bonus inclusi, fino al 30 giugno 2028. Ma le parti si stanno aggiornando per arrivare ad una nuova intesa - a cifre leggermente più alte - fino al 30 giugno 2030. Un modo, quello del Milan, per scongiurare le possibili insidie da Premier League inglese e Saudi Pro League araba e, al contempo, di gratificare ulteriormente uno dei suoi top player. Il quale, in questa sua prima stagione con Massimiliano Allegri, ha cambiato modo di giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Gozzini: Leao si è legato ad Allegri, accettando il ruolo di centravanti, incarico che lo porta a essere meno spettacolare ma comunque efficaceAlessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: Addirittura Leao potrà porsi come obiettivi altri grandi numeri: il gol ... milannews.it

Rinnovo Leao, il piano del Milan: cosa manca per chiudereRinnovo Leao - Settimana molto importante per il Milan che è atteso dall'attesissimo Derby della Madonnina contro l'Inter di Cristian ... fantamaster.it

LEAO VERSO IL RINNOVO - LEAO VERSO IL RINNOVO - Gazzetta: “Il #Milan e #Leao stanno trattando il rinnovo del contratto. Ci sono già stati contatti con il variegato staff di Rafa, tra familiari, manager e legali che curano gli interessi del professionista Leao. facebook

Milan, Rafa Leao vicino al rinnovo fino al 2030 Forti indicazioni che arrivano da Casa Milan e dall’entourage di Leao verso un rinnovo sempre più vicino. Ci sono stati passi importanti e concreti, si è piuttosto vicini a un accordo totale tra le parti @PBPcalcio - x.com