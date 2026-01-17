Settore moda in crisi | produzione ed export in caduta Modena paga il prezzo più alto

Il settore moda in Italia sta attraversando un momento difficile, con cali nella produzione e nelle esportazioni. Modena si trova tra le aree più colpite da questa crisi, che coinvolge diversi comparti dell’industria tessile e dell’abbigliamento. I dati recenti evidenziano una tendenza negativa, riflettendo le sfide che il settore deve affrontare per ritrovare stabilità e crescita nel contesto economico attuale.

La moda italiana continua ad attraversare una fase critica, come confermano gli ultimi dati congiunturali. A livello nazionale, nei primi otto mesi del 2025 la produzione del comparto tessile, abbigliamento e pelli registra un calo del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una flessione di oltre cinque punti percentuali più ampia rispetto alla media della manifattura italiana (meno 1,4%). Un divario che evidenzia la particolare vulnerabilità del settore moda nell'attuale fase economica. Dopo il 2024 chiuso con una riduzione del due per cento delle esportazioni di prodotti del tessile, abbigliamento e pelli made in Emilia-Romagna, il 2025 mostra un ulteriore peggioramento.

