Settore giovanile in Calabria | una realtà in crescita numeri alla mano

La Calabria sta facendo passi avanti nel settore giovanile. Da luglio a dicembre 2025, sul territorio si sono svolte sei gare dedicate agli atleti Under 12, Under 15 e Under 18. I numeri mostrano che questa crescita sta coinvolgendo sempre più giovani e sportivi locali.

In Calabria si è tornati a scrivere un nuovo capitolo di una storia semplice e autentica. Una storia iniziata quando, nelle società bocciofile, tanti bambini e ragazzi osservavano i più grandi cercando di imitarli e aspettando pazientemente una pista libera per poter tirare le loro bocce. Poi il tempo è passato e sempre meno giovani si sono avvicinati ai bocciodromi, attratti da altri sport, soprattutto dal calcio. Ma, come spesso accade, la storia segue i suoi corsi e ricorsi: oggi l'interesse e la curiosità dei giovani verso le bocce tornano con forza. Non è un caso, ma il risultato dell'impegno di chi dedica loro tempo ed energie, e di una continuità generazionale fatta di famiglie il cui legame con questo sport appare indissolubile.

