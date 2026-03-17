Mickey l?angelo nero dei vigili del fuoco | ultima sirena per il Labrador eroe

Mickey, il Labrador che ha lavorato come cane da soccorso per i vigili del fuoco, è deceduto. Ha partecipato a operazioni nelle zone colpite dal terremoto di Amatrice, ha affrontato il fango in Albania e, circa un anno fa, ha contribuito a salvare una persona in via De Amicis a Bari. La sua ultima sirena ha suonato dopo anni di servizio.

Michey ha attraversato le polveri di Amatrice, ha sfidato il fango dell’Albania e, appena un anno fa, ha firmato il “miracolo” di via De Amicis a Bari, strappando alla morte una donna sepolta per 27 ore. Domani, 18 marzo, il Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco di Lecce perde il suo veterano più decorato: il labrador nero che per primo in Puglia ha ottenuto l'abilitazione Usar per la ricerca tra i crolli urbani, depone ufficialmente il guinzaglio. Dopo otto anni di carriera operativa e decine di vite salvate, l’angelo a quattro zampe di Alessandro De Giorgi va in pensione, lasciando in eredità un primato di professionalità che ha salvato vite e segnato la storia del soccorso regionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Mickey, l?angelo nero dei vigili del fuoco: ultima sirena per il Labrador eroe Articoli correlati Leggi anche: Da Rigopiano ad Amatrice, morto il labrador dei vigili del fuoco Rocky Via Antonino Candido: Reggio Calabria intitola una strada all’eroe dei vigili del fuocoReggio Calabria ha reso omaggio oggi ad Antonino “Nino” Candido, il giovane vigile del fuoco tragicamente scomparso nella notte tra il 4 e il 5...