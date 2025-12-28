Via Antonino Candido | Reggio Calabria intitola una strada all’eroe dei vigili del fuoco

Reggio Calabria ha dedicato ufficialmente una strada ad Antonino “Nino” Candido, il vigile del fuoco deceduto nel 2019 durante un intervento in Piemonte. La via Antonino Candido intende ricordare il suo impegno e il sacrificio nel servizio pubblico, rafforzando il legame tra la città e l’eroismo silenzioso dei soccorritori. Un gesto che valorizza il valore della dedizione e del senso civico.

Reggio Calabria ha reso omaggio oggi ad Antonino "Nino" Candido, il giovane vigile del fuoco tragicamente scomparso nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019 durante un intervento in un cascinale nell'Alessandrino, a causa di una fuga di gas. Con lui persero la vita anche i colleghi Marco Triches. Il primo tratto del Viale Europa diventa finalmente Via Antonino Candido; Degrado e inciviltà nel primo tratto di Viale Europa: un'offesa alla memoria e alla città; Intitolato ad Antonino Candido il secondo tratto del Viale Europa. Reggio Calabria onora un eroe del quotidiano - Una cerimonia intensa, carica di emozione e memoria condivisa, ha accompagnato l'intitolazione del secondo tratto del Viale Europa al vigile del fuoco Antonino Candido, giovane pompiere reggino morto ...

Il primo tratto del Viale Europa diventa finalmente Via Antonino Candido - Domenica l'intitolazione ufficiale al giovane vigile del fuoco, simbolo di coraggio, dedizione e memoria collettiva ... reggiotv.it

Reggio Calabria: pronta l’intitolazione di una via al Vigile del Fuoco Antonino Candido - Domani, domenica 28 dicembre, alle ore 10, ci sarà l’intitolazione di una via ad Antonino Candido, Vigile del Fuoco reggino tragicamente scomparso qualche anno fa nel corso di un intervento nell’Aless ... strettoweb.com

Reggio Calabria: pronta l'intitolazione di una via al Vigile del Fuoco Antonino Candido - facebook.com facebook

