Blanco parla del suo nuovo album | Sono emozionato sta arrivando un disco importante

Blanco ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, motivata dalla voglia di sperimentare un sound più maturo. Ha condiviso sui social tre foto di un possibile videoclip, lasciando intuire un progetto in fase di definizione. Il cantante ha spiegato di aver lavorato duramente negli ultimi mesi, dedicando tempo e energia alla creazione di brani che rappresentino appieno la sua evoluzione artistica. La pubblicazione è prevista nelle prossime settimane.

Blanco ha annunciato, attraverso i propri canali social, l’imminente uscita di un nuovo album, condividendo tre scatti che potrebbero riferirsi a un videoclip in lavorazione. Il cantautore bresciano, al secolo Riccardo Fabbriconi, ha scritto: «Sono emozionato, sta arrivando un disco importante. Sono felice, vuoto e leggero. Vi ho detto tutto in maniera estremamente sincera, un pezzo in particolare mi fa male e non so come sarà cantarlo davanti ad altre persone. Mi fa paura, però serve». Il cantante, che, nel 2022, ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Mahmood, con il brano Brividi, non nasconde la voglia di tornare sul palcoscenico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nuovo presidente del tribunale: "Sono emozionato e gratificato. Stanno arrivando i rinforzi"Il nuovo presidente del tribunale di Ascoli esprime emozione e gratitudine per la nomina, sottolineando come questa rappresenti la conclusione di un percorso professionale dedicato alla giustizia nella sua città.

Blanco nel torinese: sta girando il suo nuovo videoclipBlanco sta girando il suo nuovo videoclip nel torinese.

Blanco a sorpresa sul palco del Forum di Milano con Giorgia: il duetto live su LA CURA PER ME

