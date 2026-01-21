Aurora Ramazzotti dedica d’amore Goffredo Cerza | Nove anni insieme E quest’anno si sposano

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza festeggiano nove anni di relazione, un traguardo importante che testimonia il loro legame duraturo. La coppia, insieme dal 2017, quest’anno si prepara a coronare il loro percorso con il matrimonio. Un anniversario che riflette stabilità e affetto, sottolineando l’importanza di un rapporto costruito nel tempo e condiviso con sincerità.

Milano, 21 gennaio 2026 – “Nove anni insieme”: Aurora Ramazzotti celebra l’anniversario con Goffredo Cerza, al quale è legata dal 2017. La coppia – che quest’anno convolerà a nozze – ha un figlio, il piccolo Cesare (tre anni tra poco), primo amatissimo nipotino di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. “Buon anniversario” ha aggiunto Aurora, 29 anni, ricordando la data (21 gennaio 2017 per l’appunto) e postando il messaggio insieme a una foto con il compagno, sereni e rilassati durante una vacanza insieme. Michelle Hunziker al concerto dell’ex marito Eros Ramazzotti con Cesare e la maglia da vera fan: “Ti porto dove c’è musica” Il matrimonio a luglio . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Goffredo Cerza (futuro marito di Ramazzotti) compie 30 anni: il regalo di Aurora e gli auguri di Michelle HunzikerGoffredo Cerza, imprenditore e manager, ha compiuto 30 anni ieri, a Roma.

Aurora Ramazzotti compie 29 anni

