Manuel Agnelli, cantante e giudice di un talent show musicale, ha commentato pubblicamente alcune sue recenti esperienze. Il 13 marzo ha compiuto 60 anni e avrebbe voluto prendersi un anno di pausa, ma ha deciso di non fermarsi di fronte alle situazioni che si sono presentate. Durante un intervento, ha criticato l’uso dell’autotune e ha parlato di un’occasione persa per i Maneskin.

Manuel Agnelli, lo scorso 13 marzo, ha tagliato il traguardo dei 60 anni. “ In realtà questo doveva essere il mio anno sabbatico: volevo prendere questo periodo per me ma alla fine vedendo quello che succedeva intorno non potevo restare fermo. Alla fine si vede che questa è la mia attitudine e va bene così”, ha dichiarato a La Repubblica il cantautore. “Io mi sono fatto un culo nero – ha affermato l’artista -, ho mangiato un sacco di merda: non c’era spazio per noi nei media più importanti anche se si trattava di un fenomeno veramente rilevante quello della scena indie di quegli anni. Eravamo invisibili. Questa cosa mi faceva incazzare per questo ho sempre cercato l’unione: l’unione fa la forza no? Così nel 2001 è nato il festival Tora! Tora! Gli headliner con gli Afterhours erano Subsonica e Marlene Kuntz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono fatto un cu*o nero, ho mangiato un sacco di m**a e non c’era spazio per noi. I Maneskin occasione persa per tutti. L’autotune ha rotto il ca**o in una maniera mai vista”: parla Manuel Agnelli

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