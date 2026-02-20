A Parigi piangevo mi chiedevo ‘e se quel successo non tornasse mai più?’ Era angosciante Per strada un ragazzo mi ha riconosciuto si è distratto e ha fatto un incidente | parla Stefano Accorsi

Stefano Accorsi ha raccontato di aver pianto a Parigi, preoccupato che il suo successo non tornasse mai più. La sua ansia si è acuita quando, in strada, un ragazzo lo ha riconosciuto, distraendosi e causando un incidente. L’attore sta promuovendo il nuovo film di Gabriele Muccino, “Le cose non dette”, e ha ricordato le sue interpretazioni più amate, come “L’ultimo bacio” e “Le Fate ignoranti”. Accorsi si trova ora tra le riprese e le interviste, cercando di mantenere la calma. La sua giornata si è conclusa con una telefonata ai suoi familiari.

Stefano Accorsi è al cinema nel nuovo film di Gabriele Muccino "Le cose non dette". Tra i suoi film di maggior successo "L'ultimo bacio" sempre di Muccino e "Le Fate ignoranti" di Ferzan Ozpetek. L'attore è anche in scena con "Nessuno – Le avventure di Ulisse", fino ad aprile in tour nei teatri. Papà di due figli avuti da Laetitia Casta, poi il matrimonio con Bianca Vitali, dalla quale ha avuto altri due figli. Una carriera all'apparenza splendente, ma Accorsi in una intervista a Il Corriere della Sera ha ammesso che in mezzo ai successi ci sono stati anche dei down. La sua carriera esplode letteralmente giovanissimo con lo spot di un famoso gelato: Finisco l'accademia e arrivano già film di successo, come 'Jack Frusciante è uscito dal gruppo' e 'Radiofreccia', 'La stanza del figlio' di Nanni Moretti, 'L'ultimo bacio' di Muccino, 'Le fate ignoranti' di Ferzan Ozpetek, 'Santa Maradona' di Marco Ponti: quello è stato uno dei momenti un po' idioti della vita in cui dici: ma allora sono Dio! Stefano Accorsi, oggi 54enne e padre di quattro figli, non ha dubbi su quale sia la sfida più grande nella vita: crescere i propri figli senza fingere di essere perfetti.