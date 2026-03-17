Formula 1 Montezemolo rivela | Avrei voluto Antonelli in Ferrari

L'ex presidente di una scuderia di Formula 1 ha dichiarato di aver desiderato l'ingaggio di un giovane pilota, Andrea Kimi Antonelli, in Ferrari. La possibilità di vederlo nella squadra di Maranello era stata presa in considerazione, ma alla fine questa opportunità non si è realizzata. La notizia è emersa durante un'intervista e riguarda un interesse passato per il talento emergente.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli in Ferrari? Un'ipotesi che stava diventando realtà, ma che non si è mai concretizzata. La vittoria di Antonelli al Gran Premio della Cina "mi ha emozionato, è un ragazzo di 19 anni in continuo miglioramento. Aveva avuto problemi nelle partenze, eppure non si è perso d’animo: è andato in testa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Formula 1, Gp Cina: Antonelli straordinario. Hamilton terzo: primo podio con la FerrariSHANGHAI – L’Italia festeggia un trionfo in Formula 1 dopo 20 anni con la straordinaria vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina di...

Formula 1, Russell allunga in classifica dopo la Sprint in Cina: Ferrari si avvicina ad AntonelliLa Sprint Race del Gran Premio di Cina 2026 ridisegna gli equilibri della classifica piloti di Formula 1 e conferma George Russell come uomo da...

osama bin russell kimi talib antonelli

Approfondimenti e contenuti su Formula 1 Montezemolo rivela Avrei...

Montezemolo, Sognando Rosso: il documentario su SkyLa storia come mai raccontata finora dell’uomo che ha ricostruito il sogno Ferrari: Luca Cordero di Montezemolo, scelto da Enzo Ferrari per salvare il Cavallino Rampante. Chris Harris, celebre ... sport.sky.it

Formula 1, Montezemolo attacco diretto alla Ferrari/Deve tornare a vincere, mancano leader e animaL’ex presidente della Ferrari ha però aggiunto che il cavallino insieme ai suoi tifosi, non possono accontentarsi di questa situazione ma devono chiedere e anche pretendere che una squadra così ... ilsussidiario.net