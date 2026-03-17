Venerdì sera a Roma, alle 19:15, le previsioni indicano che il cielo sarà prevalentemente sereno. La giornata si è conclusa con condizioni di tempo stabile, senza precipitazioni significative. Le temperature si attestano su valori tipici di questa stagione, mentre i venti sono deboli o moderati. Nessun episodio meteorologico rilevante si è verificato durante la giornata nella capitale.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro di stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-03-2026 ore 19:15

Articoli correlati

Meteo Roma del 03-03-2026 ore 19:15meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste...

Meteo Roma del 03-01-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni città bassa in pianura padana e...

Meteo Italia: Tra poche ore cambierà tutto! Ecco cosa accadrà il 19 febbraio

Aggiornamenti e notizie su Meteo Roma del

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 18 e Giovedì 19 nubi sparse; Meteo Roma, settimana di forte vento e da mercoledì freddo: le previsioni meteo dei prossimi giorni; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma, piogge e tempo instabile a inizio settimana, ma migliora ne weekend.

Meteo Roma del 17-03-2026 ore 06:15meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte ... romadailynews.it

Meteo a Roma, allerta gialla per vento e mareggiateAllerta vento a Roma e nel Lazio dalla serata di oggi, 17 marzo, e per le successive 24-36 ore. Secondo quanto emerso dall'allertamento della protezione civile, si prevedono sul Lazio centro-settentri ... romatoday.it

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana registrano un miglioramento, oggi ampie schiarite e temperature fino a 19 gradi, da mercoledì forte vento e freddo - facebook.com facebook

L’agenzia nazionale del meteo verrà spostata da Bologna a Roma x.com