Meteo Roma del 03-01-2026 ore 19 | 15

Il bollettino meteo di Roma del 3 gennaio 2026 alle 19:15 segnala condizioni di tempo stabile, con nuvolosità irregolare e poche variazioni tra pomeriggio e sera. La giornata si presenta con temperature stabili o in lieve calo, soprattutto al Nord, mentre le regioni centrali e meridionali sperimentano instabilità e occasionali piogge. La neve è prevista a quote collinari e montuose, con condizioni generalmente serene nelle ore serali e notturne.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni città bassa in pianura padana e serena altrove locali fenomeni in Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte nuvolosità momento ma tempo ancora asciutto Salvo difino amministra Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la serata era notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche fine 1600 m dell'Abruzzo meridionale Azzurra al mattino locali pioggia su Sardegna e campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise per lo più invariato sulle altre regioni tra Laterano precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime e massime stabile in generale di induzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di Porto Vi ricordo che le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

