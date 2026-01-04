Dove nevica in Toscana oggi e i comuni interessati dall’allerta per fiocchi bianchi

Da lanazione.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Toscana, le nevicate interessano principalmente l’Appennino, con alcune zone che hanno attivato l’allerta per fiocchi bianchi. Firenze e altri comuni della regione non sono coinvolti dalle precipitazioni nevose. Le temperature più basse favoriscono le condizioni ideali per gli amanti dello sci e delle attività sulla neve, soprattutto nelle aree collinari e montuose. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche.

Firenze, 4 gennaio 2026 – E’ un inizio di anno gelato e bianco per l’Appennino toscano. Le temperature che si sono abbassate e le nevicate di queste ore hanno creato le condizioni perfette per gli appassionati di sci. E infatti nelle principali stazioni sciistiche toscane è una giornata da tutto esaurito. Tanta gente a Zum Zeri, così come all’Abetone e sull’Amiata. E’ tutto bianco, e questo favorisce il divertimento anche dei più piccoli. Tanti i bambini con lo slittino nelle aree attrezzate. Insomma un ultimo scampolo di vacanze invernali (da mecoledì 7 gennaio si torna a scuola) perfetto per le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dove nevica in toscana oggi e i comuni interessati dall8217allerta per fiocchi bianchi

© Lanazione.it - Dove nevica in Toscana oggi e i comuni interessati dall’allerta per fiocchi bianchi

Leggi anche: Allerta neve in Toscana, fiocchi bianchi anche a bassa quota. Ecco dove

Leggi anche: Oggi nevica in Emilia-Romagna: ecco i primi fiocchi bianchi sugli Appennini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Scatta l’allerta meteo in Toscana, rischio ghiaccio e neve per capodanno; Meteo, scatta l'allerta neve nel fiorentino: codice giallo sui Comuni dell'Alto Mugello; Meteo di Capodanno, codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve; Allerta gialla emessa per giovedì 1 gennaio sul territorio metropolitano, rischio neve e ghiaccio.

nevica toscana oggi comuniLe previsioni per Befana - Contrariamente a quanto detto all’inizio, le previsioni per befana vedono sì temperature minime sotto lo zero (con un - lanazione.it

Allerta meteo oggi 23 ottobre 2025/ Arancione su Toscana e Liguria, scuole chiuse in diversi Comuni - Allerta meteo oggi 23 ottobre 2025: per le prossime ore la Protezione Civile ha diffuso un avviso per la Toscana e la Liguria, ecco i dettagli Torna l’allerta meteo in Italia e quella di oggi, giovedì ... ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.