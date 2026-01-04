Dove nevica in Toscana oggi e i comuni interessati dall’allerta per fiocchi bianchi

Oggi in Toscana, le nevicate interessano principalmente l’Appennino, con alcune zone che hanno attivato l’allerta per fiocchi bianchi. Firenze e altri comuni della regione non sono coinvolti dalle precipitazioni nevose. Le temperature più basse favoriscono le condizioni ideali per gli amanti dello sci e delle attività sulla neve, soprattutto nelle aree collinari e montuose. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche.

Firenze, 4 gennaio 2026 – E' un inizio di anno gelato e bianco per l'Appennino toscano. Le temperature che si sono abbassate e le nevicate di queste ore hanno creato le condizioni perfette per gli appassionati di sci. E infatti nelle principali stazioni sciistiche toscane è una giornata da tutto esaurito. Tanta gente a Zum Zeri, così come all'Abetone e sull'Amiata. E' tutto bianco, e questo favorisce il divertimento anche dei più piccoli. Tanti i bambini con lo slittino nelle aree attrezzate. Insomma un ultimo scampolo di vacanze invernali (da mecoledì 7 gennaio si torna a scuola) perfetto per le famiglie.

Abetone, Val di Luce in Toscana adesso sotto una nevicata meravigliosa, finalmente dei bellissimi fiocchi di neve che regalano un candido paesaggio invernale al comprensorio.. Video di Gian Luca #montagna #appennini #neve #abetone #tosc - facebook.com facebook

