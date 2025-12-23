Scatta l’allerta meteo in Toscana una vigilia di Natale con pioggia neve e vento forte | ecco dove

Firenze, 23 dicembre 2025 – Peggiorano le condizioni meteo in Toscana: si prospetta un Natale all’insegna del maltempo. Le previsioni del Lamma indicano una vigilia con pioggia, vento e neve sull’Appennino. Pioggia, neve e vento: una vigilia di maltempo. Come spiegano dalla sala regionale della protezione civile, a partire dal tardo pomeriggio di martedì 23 dicembre e per tutta la giornata di mercoledì 24 dicembre, sono attese piogge anche a carattere di rovescio, a tratti insistenti sulle zone appenniniche orientali della regione. Ma non è tutto: si abbassa ancora la quota neve prevista per la vigilia di Natale, che adesso è attestata a 800-900 metri sull’ Appennino, in particolare sui versanti emiliani e romagnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

