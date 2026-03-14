Oggi lungo il raccordo autostradale tra Ascoli e Porto d’Ascoli Piceno si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli. L’incidente è avvenuto nei pressi del km 16,500 a Spinetoli e ha provocato il ferimento di cinque persone, tutte giudicate lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ascoli, 14 marzo 2026 – E’ di cinque feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani lungo il raccordo autostradale “ Ascoli – Porto d’Ascoli Piceno ” nei pressi del km 16,500 a Spinetoli. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro automezzi che viaggiavano in direzione di San Benedetto. Il sinistro è avvenuto poco dopo l’uscita per Spinetoli. L’incidente ha causato la temporanea chiusura al traffico del tratto interessato per permettere l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Tutti i feriti sono usciti in autonomia dalle proprie auto incidentate e sono stati trasportati al pronto soccorso in codici non gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento a catena oggi tra 4 auto sull'Ascoli-Mare: 5 feriti

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