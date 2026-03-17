Maxi tamponamento in galleria a Messina | autostrada bloccata e oltre 80 mezzi coinvolti

Un maxi tamponamento si è verificato nella galleria Villafranca, sulla tratta autostradale tra Messina e Palermo. Oltre 80 veicoli sono coinvolti nell'incidente, che ha portato alla chiusura del tratto autostradale e a un blocco completo del traffico. La situazione ha causato disagi e lunghe code sulla strada.

Maxi tamponamento nella galleria Villafranca, sul tratto autostradale che collega Messina e Palermo. Il traffico è in tilt per la chiusura della galleria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tamponamento a catena in galleria: quattro veicoli coinvoltiSono stati momenti di preoccupazione quelli di oggi, 27 gennaio 2026, lungo la Strada Statale 47 della Valsugana nella prima galleria dei Crozi, dove... Tamponamento a catena sull’A22, coinvolti quattro mezzi pesantiSono quattro i mezzi pesanti rimasti coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, lungo l’Autostrada... Tutto quello che riguarda Maxi tamponamento in galleria a Messina... Argomenti discussi: Messina in lutto per Daniela Zinnanti: oggi l’ultimo saluto tra funerali al Duomo e fiaccolata. Maxi tamponamento in galleria Messina-Palermo, 'coinvolti 80 mezzi'Ha coinvolto circa 80 mezzi un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto autovetture, furgoni e mezzi pesanti che si è verificato nella galleria Villafranca sull'A20, la Messina-Palermo. (ANSA) ... ansa.it Mega tamponamento a catena sull’autostrada Messina-Palermo: coinvolti 80 veicoli, rimasti bloccati in galleriaPauroso incidente autostradale stamattina sull'A20: un maxi tamponamento ha coinvolto circa 80 veicoli fra auto e furgoni. I soccorsi sono al lavoro per evacuare la galleria e offrire aiuto ... greenme.it