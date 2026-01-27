La Ferrari ha portato in pista la nuova monoposto al Montmelò. Durante la seconda giornata di test, il team ha valutato l’affidabilità del propulsore endotermico e della parte elettrica. Leclerc ha completato 64 giri, Hamilton 58, anche se il meteo incerto ha limitato le prove fino a metà giornata. La squadra cerca conferme prima delle prossime gare, con la speranza di migliorare le prestazioni.

Charles Leclerc nella mattina della seconda giornata di prove al Montmelò ha portato al debutto la SF-26, riuscendo a percorrere un totale di 64 giri. Il piano di lavoro previsto per il monegasco e per Hamilton, che ha preso il suo posto nella sessione pomeridiana, prevedeva una serie di controlli in parte legati alle modalità della power unit, ma anche, tempo atmosferico permettendo, ad una prima analisi e presa di contatto con l’aerodinamica attiva. In tal senso è corretto sottolineare che solo Leclerc abbia potuto iniziare una prima sgrossatura procedurale, soprattutto a livello di automatismi di guida, provando la terza configurazione aerodinamica quella definita Partial Active Aero Mode, che di fatto rappresenta la via di mezzo tra la configurazione da rettilineo, Straight Mode e quella Standard ovvero Corner Mode, ed è stata deliberata dall’ultimo Consiglio Mondiale FIA lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Configurazione aerodinamica e affidabilità delle power unit: i test della Ferrari al Montmelò

La seconda giornata di test al Montmeló vede la Ferrari scendere in pista per la prima volta, segnando un passo importante nel programma di preparazione.

Configurazione aerodinamica e affidabilità delle power unit: i test della Ferrari al MontmelòPromossi il propulsore endotermico e la parte elettrica nella seconda giornata in pista sul circuito spagnolo, dove è scesa in pista la nuova rossa: 64 giri per Leclerc e 58 per Hamilton, anche se il ... gazzetta.it

F1 2026, Togninalli: C’è ancora molto da capire, ma la Ferrari può sorridere per l’affidabilità della SF-26?Primo giorno di test a Barcellona per la Ferrari SF-26: Togninalli ammette che c’è ancora molto da capire, ma l’affidabilità della monoposto è rassicurante e promette bene per il prosieguo dei test ... msn.com

La configurazione aerodinamica è molto elementare. Già a Barcellona vedremo qualcosa di diverso, ne sono certo. #Ferrari #SF26 @formulacritica x.com

Hamilton sale sulla Ferrari SF-26 e spiega subito come funziona l’aerodinamica attiva sulle nuove F1 La Ferrari entra ufficialmente nella nuova era della Formula 1 portando in pista la SF-26, la monoposto con cui affronterà il Mondiale 2026. Nel primo shaked - facebook.com facebook