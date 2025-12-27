Scacco matto di Mercedes e Red Bull Powertrains? Sembrerebbe di sì. Il riferimento alla vicenda che da alcune settimane fa capolino nel Circus della F1, in vista del Mondiale 2026, atteso per il cambio di regolamento tecnico. La disputa tra i produttori di Power Unit legata all’interpretazione delle norme è il tema in questione. La Mercedes, e forse anche la Red Bull, che dal 2026 opererà autonomamente supportata dalla Ford, avrebbero trovato un “trucco”. Il riferimento è all’aver eluso quanto stabilito dal punto 5.4.3 della norma tecnica, incrementando il rapporto in pista ma mantenendolo entro i parametri consentiti a motore spento della monoposto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Power Unit sotto la lente della FIA: via libera a Mercedes e Red Bull? Ferrari e le altre rischiano grosso

