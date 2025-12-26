Mercato Inter non solo Frattesi | c’è un altro nome in uscita a gennaio!
Inter News 24 Se partono loro due, occhio a cosa può accadere in entrata. Non c’è solo la frenetica caccia all’esterno destro nei pensieri della dirigenza dell’Inter. Sebbene il sogno di mercato risponda al nome del giovane Marco Palestra, individuato come il profilo ideale per colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Denzel Dumfries, la finestra di gennaio potrebbe riservare sorprese anche sul fronte delle cessioni. A lanciare l’allarme è Gianluigi Longari, noto giornalista ed esperto di mercato, che nel suo editoriale per Sportitalia invita a non sottovalutare i movimenti in uscita dalla Pinetina. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, frenata del Napoli per Frattesi? Per gli azzurri avanza un altro nome a centrocampo
Leggi anche: Mercato Juventus, novità sullo scambio Thuram-Frattesi con l’Inter. Le ultime sulla possibilità in vista del mercato di gennaio
Frattesi Juve Gazzetta c’è il prezzo dell’Inter che vorrebbe cederlo a un’altra squadra O scambiarlo per uno di loro due; Frattesi via dall’Inter? La Juve non molla e studia la formula dell’operazione | c’è già un’importante apertura!; Frattesi via dall’Inter? Non c’è soltanto la Juve | spunta la pista estera!; Calciomercato Inter e se il grande colpo arrivasse subito? C’è un nome in scadenza 2027 che non rinnova.
Inter, il centrale lo porta Frattesi: affare con la Juve - Frattesi è pronto a cambiare aria: spunta il nuovo intreccio ... calciomercatonews.com
Inter, caso Frattesi: non solo la Juve sul centrocampista, si fa avanti un club straniero - Inter Frattesi, mercato in fermento: alla Juventus si aggiunge una forte candidatura dall’estero. calcionews24.com
Calciomercato Inter, su Frattesi anche il Fenerbahce - Calciomercato Inter, su Frattesi anche il Fenerbahce non solo la Juventus. sportpaper.it
DUMFRIES, È UN INCUBO! TEMPI DI RECUPERO SHOCK: ECCO QUANDO TORNA (NON CI CREDEVO!)
Tre domande e tre risposte sul mercato di gennaio dell’Inter: un investimento, il budget e diversi possibili addii @gregoriospigno - facebook.com facebook
Dalla mentalità al mercato, l'Inter e l'ultimo centimetro: cosa è emerso dal dibattito su FcInterNews x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.