Mercato Juventus la società bianconera risparmierebbe una cifra importante con le cessioni di David e Zhegrova Ecco di quanti soldi si tratta

La Juventus sta valutando di vendere i giocatori David e Zhegrova, con l’obiettivo di risparmiare una somma significativa di denaro. La decisione riguarda le trattative in corso e le cifre coinvolte nelle cessioni. La società torinese sta monitorando attentamente le offerte e le possibilità di valorizzare al meglio queste operazioni di mercato. Le cifre esatte e i dettagli delle trattative sono ancora da definire.

Mercato Juventus, la società torinese risparmierebbe una cifra importante con le cessioni di David e Zhegrova. Ecco di quanti soldi stiamo parlando. La Juve guarda con attenzione ai propri conti in vista della prossima finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza starebbe seriamente valutando la cessione di Edon Zhegrova e Jonathan David. I due, già compagni in Francia, non sono riusciti finora a incidere come sperato nel sistema di Luciano Spalletti. ULTIMISSIME JUVE LIVE La doppia operazione in uscita permetterebbe alla società di ottenere un risparmio complessivo a bilancio pari a 21,1 milioni di euro.