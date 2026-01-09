Mercato Inter Di Marzio svela una nuova pretendente per Frattesi | ecco la richiesta nerazzurra I dettagli

Di Marzio ha rivelato che un club della Premier League ha avanzato un’offerta per Frattesi, con una richiesta da parte dell’Inter. La trattativa si sta sviluppando in modo riservato, e i dettagli sulle condizioni sono ancora in fase di definizione. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere l’evoluzione della situazione di mercato del centrocampista nerazzurro.

Inter News 24 Mercato Inter, un club di Premier League piomba su Frattesi. Ecco la richiesta nerazzurra: tutti i dettagli svelati da Di Marzio. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con una possibile operazione in uscita verso la Premier League. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Nottingham Forest sarebbe tornato con forza su Davide Frattesi. I contatti tra il club inglese e la dirigenza nerazzurra si sarebbero intensificati proprio nelle ultime ore, confermando il forte interesse per il centrocampista classe 1999, già finito nel mirino della squadra britannica in passato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Di Marzio svela una nuova pretendente per Frattesi: ecco la richiesta nerazzurra. I dettagli Leggi anche: La richiesta di Frattesi cambia il mercato dell’Inter: ecco chi al suo posto Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi lascerà la squadra nerazzurra? Spunta una nuova notizia su di lui Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mercato Inter, CorSera svela: “I dirigenti insistono per questo colpo da 5 milioni”; Balotelli torna in campo! Di Marzio svela: “C’è la firma, contratto di 2 anni e mezzo”; Impatto con l'Inter incredibile: Sucic svela gli obiettivi con i Nerazzurri ed esalta Bonny; Balotelli torna in campo! Di Marzio svela: “C’è la firma, contratto di 2 anni e mezzo”. Mercato Inter, CorSera svela: "I dirigenti insistono per questo colpo da 5 milioni" - Un aggiornamento sul mercato dell’Inter dal sito del Corriere della Sera, a cura della redazione di Gianluca Di Marzio ... msn.com

Mercato Inter, assalto al talento croato: Marotta accelera per Mlacic dell’Hajduk Spalato! Le cifre - Mercato Inter, obiettivo Mlacic per la difesa del futuro: Marotta tratta con l’Hajduk Spalato e svelati i dettagli economici L’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di giova ... calcionews24.com

Lazio, Di Marzio: "Maldini? Ci sono stati dei contatti, potrebbe essere il nuovo attaccante" - Gianluca Di Marzio si è espresso ai microfoni di Sky Sport 24 riguardo il mercato in entrata e in uscita del club biancoceleste ... laziopress.it

Passione Inter. . Analisi totale Parma-Inter 0-2, le polemiche da Napoli verso Inter-Napoli, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai interve - facebook.com facebook

L'Inter ha piazzato TRE colpi in uno per il 2026 @polimanti_lore #Inter #Mercato x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.