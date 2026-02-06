Il Bayern Monaco si fa avanti per Bisseck. Il club tedesco ha messo gli occhi sul giovane difensore dell’Inter e sta preparando un’offerta. La società nerazzurra chiede una cifra importante, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sul prezzo. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, il Bayern Monaco prepara l’assalto a Bisseck: ecco la cifra che chiede il club nerazzurro. Il calciomercato invernale si è appena concluso, ma i radar dei top club europei non smettono di monitorare i talenti della Serie A. In particolare, in casa Inter, è esploso l’interesse internazionale per Yann Bisseck. Il difensore tedesco, classe 2000, dopo un avvio di stagione condizionato da qualche acciacco fisico, è diventato una pedina fondamentale per la retroguardia di Cristian Chivu, mettendo in mostra potenza fisica e personalità. Secondo quanto riferito da Sport1, il Bayern Monaco lo avrebbe inserito nella lista dei profili prioritari per la prossima estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Bisseck entra nel mirino del Bayern Monaco: ecco la cifra che chiede il club nerazzurro

Dopo il mercato invernale ancora caldo, le voci non si placano.

Il Bournemouth ha deciso di fare il primo passo concreto e ha presentato un'offerta ufficiale all'Inter per Luis Henrique.

