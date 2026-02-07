Mercato Inter pericolo scippo per Aleksandar Stankovic | le big europee sono pronte a contenderselo!

Le grandi squadre europee si muovono per prendere Aleksandar Stankovic. Dopo le buone prestazioni con l’Inter, il tecnico serbo sta attirando l’attenzione di club importanti, pronti a fare un’offerta. La società nerazzurra sa che non sarà facile tenerlo, visto che le big sono già pronte a contenderselo. Le voci dal Belgio confermano che il suo futuro è ancora in bilico.

Aleksandar Stankovic: "Sono felice al Brugge. Ritorno all'Inter? Penso…" Aleksandar Stankovic ha espresso soddisfazione per il suo attuale ruolo al Brugge, evidenziando un buon feeling con il calcio belga. Stankovic, l'Inter può riacquistarlo: ma deve fare attenzione! Ci sono le top europee sul classe 2005 L'Inter ha ancora il controllo su Stankovic, ma la situazione potrebbe cambiare.

