Questa sera si fa sempre più concreta l’idea che Aleksandar Stankovic possa lasciare l’Inter. Le big europee sono pronte a scontrarsi per aggiudicarsi il giovane allenatore, che con la sua crescita sta attirando l’attenzione di diversi club. La società nerazzurra sa che il suo valore aumenta di giorno in giorno e non esclude di dover affrontare un’asta nelle prossime settimane. Per ora, il nome di Stankovic resta in cima alla lista delle possibili partenze in casa Inter.

Una stagione di crescita e riconoscimento sta portando Aleksandar Stankovic al centro del mercato europeo. Il centrocampista serbo, classe 2005, figlio di Drago, sta brillando con la maglia del Club Brugge e sta catalizzando l’interesse dei club più importanti, delineando uno scenario di mercato significativo per la prossima sessione estiva. Le prestazioni nel contesto della Jupiler Pro League hanno innalzato la visibilità del giovane mediano, capace di coniugare presenza fisica e qualità tecnica. L’interesse dei club europei è alto e la concorrenza risulta spietata, con realtà della Bundesliga che hanno già preso atto della situazione economica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Le grandi squadre europee si muovono per prendere Aleksandar Stankovic.

Il calciomercato dell'Inter si concentra anche sul reparto centrale, dove Aleksandar Stankovic sta confermando le aspettative.

