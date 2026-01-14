Il Pentagono possiede un dispositivo sospettato di causare la sindrome dell'Avana | cosa sappiamo

Secondo un'inchiesta della CNN, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti avrebbe acquistato un dispositivo a onde radio pulsate, sospettato di essere collegato alla sindrome dell'Avana. Questa condizione, caratterizzata da sintomi variabili, rimane ancora oggetto di studio e discussione tra gli esperti. La notizia solleva interrogativi sulla natura e gli effetti di tale tecnologia, ancora in fase di valutazione e approfondimento.

Il Pentagono ha presentato al presidente degli Stati Uniti "una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete”. Il tycoon annuncia dazi al 25% per chi commercia con Teheran, l'ira della Cina. Intanto non si ferma la repressione x.com

Il Pentagono ha utilizzato un aereo dipinto in modo da sembrare un velivolo civile nel suo primo attacco contro una presunta imbarcazione di narcos, uccidendo 11 persone lo scorso settembre: lo scrive il New York Times, citando funzionari informati sulla vice facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.