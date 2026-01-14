Il Pentagono possiede un dispositivo sospettato di causare la sindrome dell'Avana | cosa sappiamo
Secondo un'inchiesta della CNN, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti avrebbe acquistato un dispositivo a onde radio pulsate, sospettato di essere collegato alla sindrome dell'Avana. Questa condizione, caratterizzata da sintomi variabili, rimane ancora oggetto di studio e discussione tra gli esperti. La notizia solleva interrogativi sulla natura e gli effetti di tale tecnologia, ancora in fase di valutazione e approfondimento.
Secondo un'inchiesta della CNN il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti avrebbe acquistato un dispositivo a onde radio pulsate che secondo alcuni funzionari potrebbe causare sintomi coerenti con la misteriosa sindrome dell'Avana.
Il Pentagono ha comprato un dispositivo collegabile alla sindrome dell'Avana.
