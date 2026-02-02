La morte di un ex agente della NSA ha riacceso l’attenzione sulla sindrome dell’Avana. Nuove rivelazioni della CNN hanno portato alla luce dettagli che aumentano il mistero sulla condizione, ancora poco compresa. Si parla di sintomi inspiegabili e di un fenomeno che coinvolge anche altri ricercatori e funzionari. La vicenda sembra più complessa di quanto si pensasse e ora si cerca di capire cosa si nasconda dietro questa sigla.

Per anni è stata liquidata come un mistero e c'è anche chi ha parlato di fenomeno psicologico collettivo. Alla luce di nuove rivelazioni e del decesso di uno dei casi più famosi, però, la cosiddetta sindrome dell'Avana è tornata al centro del dibattito internazionale, come possibile conseguenza di una nuova tecnologia basata su impulsi di onde che devastano il cervello. Cosa sappiamo sulla sindrome dell'Avana e quali sono i suoi sintomi principali? La sindrome dell'Avana prende il nome dalla capitale cubana, dove nel 2016 alcuni funzionari statunitensi in servizio presso l'ambasciata americana iniziarono a riferire disturbi neurologici improvvisi e persistenti.

© Gazzetta.it - Che cos'è la sindrome dell'Avana: sintomi e significato

Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti sarebbero in possesso di un dispositivo collegato alla sindrome dell’Avana, una condizione che ha interessato membri del personale dell’ambasciata statunitense a Cuba dal 2016.

Il Pentagono potrebbe aver individuato un’arma invisibile, associata alla Sindrome dell’Avana, che non lascia tracce evidenti e non produce rumori o fumo.

