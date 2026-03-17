Meloni su Rete 4 | flop ascolti solo 644 mila spettatori
La Premier ha partecipato a un programma su Rete 4, attirando 644 mila spettatori. L’appuntamento si è tenuto a pochi giorni dal referendum sulla giustizia e rappresenta una delle sue uscite pubbliche recenti. I dati sugli ascolti sono stati condivisi ufficialmente, evidenziando una partecipazione inferiore rispetto ad altri appuntamenti televisivi. La trasmissione ha visto una presenza ridotta di pubblico rispetto alle attese.
La Premier Giorgia Meloni ha scelto Rete 4 come piattaforma per il suo messaggio elettorale a pochi giorni dal referendum sulla giustizia. L’appuntamento con Nicola Porro nel programma Quarta si è tenuto lunedì 16 marzo, ma i dati di ascolto rivelano una performance in calo rispetto alla settimana precedente. Con soli 644 mila spettatori e un share del 5,2%, l’intervento della First Lady non è riuscito a mobilitare nuovi telespettatori, segnando addirittura un ribasso rispetto ai 757.000 visti la settimana prima. La serata televisiva è stata dominata da altre proposte, tra cui la fiction Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio su Rai1 e il talk show Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti su Rai3. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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