Meloni su Rete 4 | flop ascolti solo 644 mila spettatori

La Premier ha partecipato a un programma su Rete 4, attirando 644 mila spettatori. L’appuntamento si è tenuto a pochi giorni dal referendum sulla giustizia e rappresenta una delle sue uscite pubbliche recenti. I dati sugli ascolti sono stati condivisi ufficialmente, evidenziando una partecipazione inferiore rispetto ad altri appuntamenti televisivi. La trasmissione ha visto una presenza ridotta di pubblico rispetto alle attese.