A pochi giorni dal Referendum, la premier è stata ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica” su Rete 4. L’intervista, andata in onda lunedì 16 marzo poco prima delle 22, ha registrato uno share del 5,2% con circa 644 mila spettatori. Meloni ha partecipato al talk show, confermando la sua presenza sulla stessa rete in un momento di particolare attenzione politica.

A pochi giorni dal voto Giorgia Meloni ha scelto ancora Rete 4. Lunedì 16 marzo, pochi minuti prima delle 22, la Premier si è accomodata nel comodo salotto di “ Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro. Al centro dell’intervista, con poche domande e molti “assist “, i temi caldi di attualità e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L’intervento di Meloni, che si è rivolta al padrone di casa chiamandolo sempre per nome, è durato circa mezz’ora ma non ha di certo spostato pubblico. Non ha suscitato particolare interesse. La puntata ha ottenuto ascolti a dir poco tiepidi: è stata vista da soli 644 mila spettatori con il 5,2% di share. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni ospite da Porro a pochi giorni dal Referendum, la premier non sposta gli ascolti: l’intervista fa il 5,2% di share con 644 mila spettatori

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