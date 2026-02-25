Sanremo 2026 ascolti in forte calo rispetto allo scorso anno | 9 milioni e 600 mila spettatori e 58% share

Ascolti in forte calo per “Sanremo 2026”. Numeri che nel complesso registrano esito positivo ma segnalano una fuga importante dei telespettatori. La prima serata, in onda martedì 24 febbraio, ha ottenuto in media 9.600.000 telespettatori con il 58% di share con la total audience dalle 21.42 all’1.32. Nel dettaglio la prima parte, in onda dalle 21.42 alle 23.34, è stata vista da 12.771.000 con il 57,5% mentre la seconda parte dalle 23.38 all’1.32, ha ottenuto 5.866.000 con il 58,2% di share. Il picco in valori assoluti arriva alle 21.59. Pausini e Conti congedano Gianna Pratesi e annunciano Paradiso davanti a 15.384.000 spettatori. Il picco in share arriva all’1.18 durante l’esibizione di Lda e Aka7even con il 63,84 di share. L’anteprima allungata di Sanremo Start in onda su Rai1, dalle 20.41 alle 21.37, ha conquistato 12.818.000 con il 50,9% di share. Gli ascolti dello scorso anno. Nel 2025 il Festival aveva ottenuto ascolti record, Carlo Conti aveva aperto le danze con Antonella Clerici e Gerry Scotti e la prima serata, in onda martedì 11 febbraio, aveva ottenuto in media 12. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

